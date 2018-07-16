Трамп объяснил, что сделал Путину комплимент

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Во время пресс-конференции по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп пояснил свои слова о том, что коллега из России является его «соперником». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Трампа, Путин является его соперником «в хорошем смысле слова».

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«И я считаю, что слово «соперник» в данном случае — это комплимент,» — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп не смог ответить, является ли российский лидер Владимир Путин его врагом или другом. Также президент Соединенных Штатов отметил, что Путин его «соперник».

Как проходит саммит, уже названный СМИ историческим, рассказывает «Газета.Ru» в режиме онлайн.