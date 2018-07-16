С пресс-конференции Путина и Трампа вывели попытавшегося развернуть плакат мужчину

<img src="//img.gazeta.ru/files3/157/11841157/upload-RTX6BKZV-pic905-895x505-35203.jpg">

С пресс-конференции президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа вывели попытавшегося развернуть плакат мужчину, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Мужчина, предположительно, журналист, пытался развернуть плакат в зале для пресс-конференции за несколько минут до ее начала. Он ходил по центру зала и между рядами, не садился, а потом развернул плакат с надписью о ядерной угрозе.

Реклама

Трое сотрудников вывели мужчину из зала.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию переговоров Путина и Трампа.

Ранее Трамп назвал тет-а-тет встречу с Путиным «хорошим началом».