В МИДе Германии рассказали о недоверии к Белому дому

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европа не может больше полностью полагаться на Соединенные Штаты, и призвал страны Евросоюза сплотиться. Об этом он рассказал в интервью Waz.de.

Отмечается, что заявление Мааса стало ответом на высказывание американского президента Дональда Трампа, который назвал Европейский союз «врагами» Соединенных Штатов в области торговли.

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«Мы не можем больше полностью доверять Белому дому. Чтобы продолжить наше партнерство, мы должны его подрегулировать. Первым очевидным выводом является то, что нам в Европе необходимо еще теснее сплотиться», — сказал Маас.

Он также подчеркнул, что Евросоюзу не следует позволять разделять себя, «какими бы острыми ни были словесные атаки и какими абсурдными ни были бы твиты».

Ранее сообщалось, что Трамп назвал страны Европейского союза «врагами» США в торговле.