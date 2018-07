Трамп подмигнул Путину на встрече в Хельсинки

Президент США Дональд Трамп подмигнул президенту России Владимиру Путину во время их встречи в Хельсинки. На это обратил внимание корреспондент Sky News Марк Стоун в твиттере, опубликовав видео.

На видео видно, что мимика и жесты двух лидеров отзеркаливаются: cначала они смотрят вниз, затем поочередно трогают свои пиджаки, а после они друг за другом сомкнули на мгновение ладони и встретились взглядами. В конце видео Трамп подмигнул Путину.

Ранее Трамп и Путин встретились в столице Финляндии на саммите. Во время встречи в Хельсинки американский президент Дональд Трамп отметил, что у него и российского лидера Владимира Путина есть много тем для обсуждения.

Very awkward body language... but @realDonaldTrump did offer Vladimir Putin a wink. @SkyNews pic.twitter.com/mQur4dzReI