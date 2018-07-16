В Совфеде оценили значение встречи Путина и Трампа

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Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров рассказал о значении встречи российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает RT.

По словам Джабарова, эта встреча является важным шагом для всего мира, поскольку Россия и США определяют внешнеэкономический и внешнеполитический климат.

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«По сути, очень важно, как дальше станут развиваться отношения. Если встреча будет иметь какие-то положительные результаты, то другие страны это заметят», — сказал Джабаров.

Он добавил, что в настоящее время российско-американские отношения являются неудовлетворительными. Джабаров подчеркнул, что остальные страны выиграют, если у России и США будет больше точек соприкосновения.

Ранее Трамп заявил о возможности наладить отношения между США и Россией.

Как проходит саммит, уже названный СМИ историческим, рассказывает «Газета.Ru» в режиме онлайн.