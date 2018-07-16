Путин предложил Трампу обратить внимание на «болевые точки»

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Во время встречи в Хельсинки российский президент Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу обсудить «болевые точки». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Путина, между лидерами продолжаются постоянные контакты. Речь идет о телефонный разговорах и встречах на полях международных мероприятий.

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«Ну и, конечно, настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям и по различным «болевым точкам» в мире», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что таких моментов достаточно, чтобы обратить на них внимание.

Ранее сообщалось, что Трамп поздравил Путина с проведением великолепного Чемпионата мира по футболу.

Как проходит саммит, уже названный СМИ историческим, рассказывает «Газета.Ru» в режиме онлайн.