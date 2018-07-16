Переговоры Путина с Трампом пройдут в присутствии Помпео и Болтона

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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут в присутствии советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона и государственного секретаря США Майка Помпео. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также стало известно, что кроме Помпео и Болтона в состав американской делегации на встрече с Путиным вошли Джон Келли, глава аппарата Белого дома, и Фиона Хилл, старший советник Совета нацбезопасности по России.

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Саммит президентов России и США пройдет 16 июля в столице Финляндии, городе Хельсинки. Согласно графику, который опубликовал Белый дом, Путин и Трамп начнут саммит переговорами тет-а-тет в 13.20 мск. Беседа предположительно завершится совместным ланчем в 14.50, после чего лидеры стран проведут совместную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп начал рабочий визит в Хельсинки встречей с президентом Финляндии.