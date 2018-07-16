Макфол согласился со словами Пушкова про обладателя «сильных карт» на саммита в Хельсинки

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Бывший посол США в России Майкл Макфол согласился с главой комитета Совфеда по информационной политике Алексеем Пушковым по поводу преимущества российского президента Владимира Путина в переговорах с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом он написал в своем твиттере.

Макфол подчеркнул, что он нечасто соглашается с Пушковым, но в данной ситуации не может поспорить с российским сенатором. Пушков заявлял, что на предстоящем саммите Путина и Трампа «сильные карты» на руках у российского лидера.

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«Согласен. (И я редко соглашаюсь с Алексеем Пушковым. Но факты есть факты)», — написал Макфол.

Макфол написал твит на двух языках — на английском и русском. Слово «согласен» бывший посол США написал по-русски.

В 2015 году Макфол заявил, что «zabyl» русский язык.