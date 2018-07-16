Трамп начал рабочую программу в Хельсинки встречей с президентом Финляндии
Президент США Дональд Трамп в Хельсинки начал встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистё, сообщает РИА «Новости».
«Финляндия — прекрасная и гостеприимная страна», — заметил Трамп в начале встречи с Ниинистё.
Данное заявление американский лидер сделал в день саммита России и США, который пройдет в Хельсинки.
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В ответ финский президент пожелал Трампу удачи.
«Мы желаем вам удачи на вашей встрече», — сказал Ниинистё.
В соответствии с графиком, опубликованным Белым домом, Владимир Путин и Дональд Трамп начнут встречу один на один в 13.20 мск.
Ранее президент США заявил, что считает причиной плохих отношений с Россией «тупость» США.
Также ранее Трамп заявил, что после саммита НАТО получил множество звонков от лидеров стран Альянса.