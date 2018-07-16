Пушков рассказал, у кого «сильные карты» на саммите Путина и Трампа

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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике полагает, что в предстоящих переговорах президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа преимущество будет у российского лидера. Об этом Пушков написал в своем твиттере.

Превосходство Путина член Совфеда объяснил успешным проведением чемпионата мира по футболу в России, а также достижениями в Сирии. В то же время у Трампа, по мнению Пушкова, была сложная поездка по Европе.

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«Путин приедет на встречу с Трампом после блестящего ЧМ, с сильными картами на руках в Сирии и возросшим авторитетом. Трамп прибывает после сложного саммита НАТО и протестов британцев против его визита», — написал Пушков.

Также сенатор отметил, что у Трампа нет шансов на доминирование в переговорах.

«Трамп не сможет и не будет вести переговоры с позиции силы. Обреченная затея», — заявил Пушков.

Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки.

Ранее стало известен график встречи двух президентов.