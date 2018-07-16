Эрдоган: подавление переворота в Турции отмечают и в Москве

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что провал попытки государственного переворота в стране 15-16 июля является победой турецкого народа, которую отмечают и в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава Турции также заявил, что страна «навсегда покончила с периодом переворотов». По его словам, новая система усилит Турцию, которая сможет заявить о себе на весь мир.

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«Это историческая дата в истории нашей страны. Это олицетворение возрождения нации, ее сопротивления атаке против нее. Это победа всей нашей нации, победа всех угнетенных мира. Представляете, и в Москве этот день тоже отмечают», — сказал Эрдоган в ходе митинга в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились о встрече.