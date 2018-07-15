В Белом доме назвали время пресс-конференции Путина и Трампа в Хельсинки

В Белом доме сообщили, что совместная пресс-конференция президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по итогам саммита в Хельсинки запланирована на 16.50 мск, передает РИА «Новости».

В соответствии с графиком, распространенным сотрудниками Белого дома, Путин и Трамп начнут встречу один на один в 13.20 мск. Ожидается, что беседа перейдет в совместный ланч в 14.50, после чего пройдет совместная пресс-конференция.

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Ранее сообщалось, что Трамп прибыл в отель Hilton Helsinki Kalastajatorppa, расположенный на окраине Хельсинки, где проведет отдых перед тем, как встретиться для переговоров с Путиным.

Сам Трамп в твиттере отметил, что даже если ему будет сдана Москва, это не устроит его критиков в США.