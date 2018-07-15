Трамп снова пожаловался на отсутствие внимания со стороны СМИ

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере возмутился тем, как мало внимания уделили американские СМИ его успехам в переговорном процессе с Северной Кореей.

«Ни одна боеголовка или ракета не была запущена в Северной Корее за девять месяцев, не было никаких ядерных испытаний и мы получили обратно своих заложников. Кто знает, как это все повернется в конце, но почему фейковые новости не обращают внимание на эти замечательные факты? Потому что это фейковые новости!», — написал глава государства.

Ранее сообщалось, что Трамп рассказал о своем отношении к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, отметив его ум и позитивный настрой.