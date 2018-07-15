Трамп отправился из Великобритании в Финляндию на саммит с Путиным

Президент США Дональд Трамп покинул Великобританию, где находился с официальным визитом, и направился в Финляндию, где у него на 16 июля запланирован саммит с президентом России Владимиром Путиным, передает Reuters.

В Великобритании Трамп встречался с премьер-министром страны Терезой Мэй, а также с королевой Елизаветой II.

Реклама

Президент США также заявил, что не ждет ничего плохого от встречи с российским лидером.

Читайте также материал «Газеты.Ru» о том, как проходили встречи российских и американских лидеров.