Трамп отправился из Великобритании в Финляндию на саммит с Путиным
Президент США Дональд Трамп покинул Великобританию, где находился с официальным визитом, и направился в Финляндию, где у него на 16 июля запланирован саммит с президентом России Владимиром Путиным, передает Reuters.
В Великобритании Трамп встречался с премьер-министром страны Терезой Мэй, а также с королевой Елизаветой II.
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Президент США также заявил, что не ждет ничего плохого от встречи с российским лидером.
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