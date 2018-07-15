Путин принял Макрона в Кремле

Президент России Владимир Путин принял в Кремле президента Франции Эммануэля Макрона, передает РИА «Новости».

«У нас постепенно восстанавливаются привычные механизмы сотрудничества. Это дает основание полагать, что мы преодолеем все сложности, с которыми сталкивались в предыдущее время и выйдем на путь позитивного развития», — сказал Путин.

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Путин также отметил, что в ближайшее время должна пройти встреча в рамках большой межпарламентской комиссии.

Ранее сообщалось, что Макрон не готов приглашать президента России Владимира Путина на саммит G7.

Президент Франции прибыл в Москву на финал Чемпионата мира по футболу, где должна выступить национальная сборная Франции.