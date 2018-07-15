В Хельсинки одновременно проходят акции против и за Трампа

В Хельсинки, где 16 июля состоится встреча американского президента Дональда Трампа и его коллеги из России Владимира Путина, в настоящее время проходят митинги против и за президента США. Об этом в твиттере сообщает финская полиция.

Как отмечается, в протестной акции участвуют около 2,5 тыс. человек, среди которых есть защитники прав человека, сторонники ЛГБТ и представляющие интересы Украины и «Сирийской свободной армии». К ним также присоединились туристы. Участники мероприятия двигались от парка Кайсаниеми до площади у собора Святого Николая в центре города.

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По данным правоохранительных органов, недалеко проходит митинг в поддержку Трампа, в котором участвуют примерно 50 человек.

Ранее сообщалось, что в Лондоне состоялась выставка против визита Трампа.