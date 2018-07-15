Глава МИД Испании заявил о желании России снова стать «великой державой»

Глава испанского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель заявил, что российская сторона вернулась на международную арену и хочет снова стать великой державой. Об этом министр сказал в интервью изданию El Pais.

По словам Борреля, в настоящее время у российской стороны есть возможность оказывать влияние на конфликты в европейском окружении. Он подчеркнул, что Россия вернулись на международную арену.

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«Путин имеет огромную популярность, потому что представляет собой возвращение на международную арену [ранее] приниженной страны, в прошлом великой державы, которая хочет быть такой снова», — сказал Боррель.

Он также отметил, что у российской стороны есть ядерное оружие.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что санкции вредят двусторонним отношениям между странами.