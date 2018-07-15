Премьер Венгрии заявил о вреде антироссийских санкций

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что санкции вредят двусторонним отношениям между странами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Орбана, Венгрия выступает за нормализацию отношений между российской стороной и Западом. Премьер также отметил, что санкции против России наносят ущерб, так как из-за них Венгрия теряет возможности.

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«Темпы, с которыми осуществляется наше двустороннее сотрудничество, свидетельствуют о том, что, если бы сейчас не было этих санкций, которые вредят нам, то мы могли бы с еще большим опережением развивать его», — сказал Орбан.

Ранее сообщалось, что в материалах, подготовленных в связи с предстоящей встречей российского лидера Владимира Путина и венгерского премьера Виктора Орбана, говорится, что начало строительства двух новых энергоблоков АЭС «Пакш» в Венгрии запланировано на конец 2018 года.