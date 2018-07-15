Президент Гаити принял отставку правительства страны

Президент Гаити Жовенель Моиз в твиттере заявил, что принял отставку правительства Жака Ги Лафонтана.

По его словам, прошение об отставке премьера Гаити Лафонтана было принято.

Он также поблагодарил правительство во главе с Лафонтаном за службу народу.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Гаити Жак Ги Лафонтан подал в отставку из-за массовых беспорядков, которые связаны с повышением цен на топливо.

Как отмечалось, массовые протесты в Гаити были вызваны попыткой правительства поднять цены на топливо.