Трамп назвал Twitter инструментом борьбы с фейковыми новостями

Президент США Дональд Трамп заявил, что социальная сеть Twitter помогает ему бороться с фейковыми новостями. Об этом сообщает Daily Mail.

«Я могу бороться с лживыми новостями, потому что у меня столько подписчиков. Когда я вижу, что кто-то говорит что-то ошибочное или что-то правильное, то я могу это распространить», — сказал Трамп.

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По его словам, с помощью твиттера он защищает самого себя от лжи.

Он также добавил, что ему нравится «мощь», которую якобы несет в себе твиттер.

Ранее сообщалось, что Трамп возмутился утечками данных из ФБР в «фейковые» СМИ.