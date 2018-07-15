Премьер Гаити подал в отставку из-за массовых беспорядков

Премьер-министр Гаити Жак Ги Лафонтан подал в отставку из-за массовых беспорядков, которые связаны с повышением цен на топливо. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, Лафонтан ушел в отставку из-за протестов, которые были вызваны попыткой правительства Гаити поднять цены на топливо.

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Как отмечается, президент страны принял отставку премьера.

Ранее сообщалось, что граждане США оказались заблокированы в гостинице в Гаити из-за беспорядков.

Как отмечалось, участники акций протеста заблокировали дороги в столице Гаити и сожгли несколько автомобилей.