Роухани рассказал об «изоляции» США

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США более изолированы, чем когда-либо, сообщает Reuters со ссылкой на выступление президента на иранском государственном телевидении.

Отмечается, что президент Ирана имел в виду протесты, которые прошли в Великобритании на фоне визита Трампа. Он отметил, что США стали изолированы даже среди собственных союзников.

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«Сегодня мы находимся в условиях, когда Соединенные Штаты более изолированы, чем когда-либо, из-за их санкций. Незаконные действия Америки ... изолировали ее даже среди своих союзников, как мы только что видели», — заявил Роухани.

Ранее сообщалось, что Китай призвал вернуться к соблюдению иранской ядерной сделки.