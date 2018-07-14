Китай призвал вернуться к соблюдению иранской ядерной сделки

Секретарь руководящей группы ЦК КПК по международным вопросам Ян Цзечи заявил, что Пекин призывает все стороны как можно скорее вернуться к выполнению ядерного соглашения с Ираном. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, все соответствующие стороны должны принимать во внимание общую долгосрочную перспективу.

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Он также добавил, что в вопросе иранской ядерной сделки необходимо придерживаться политического и дипломатического урегулирования.

Цзечи подчеркнул, что ядерное соглашение с Ираном надо «вернуть на верный путь».

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Вашингтон оказался в изоляции по иранскому ядерному вопросу.