Hill: встреча Путина с Трампом может существенно снизить ядерную угрозу
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп по итогам встречи в Хельсинки могут добиться существенного снижения уровня ядерной угрозы. Об этом пишет The Hill.
По мнению экспертов издания, Россия и США имеют общие интересы, которые связаны с нераспространением ядерного оружия в мире.
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Как отмечается, в настоящее время ядерная угроза в мире велика из-за плохих отношений между Вашингтоном и Москвой.
По словам экспертов, в частности, существует опасность катастрофы связанной с применением ядерного оружия из-за кибератак.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном любые вопросы кибербезопасности.