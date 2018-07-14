Hill: встреча Путина с Трампом может существенно снизить ядерную угрозу

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп по итогам встречи в Хельсинки могут добиться существенного снижения уровня ядерной угрозы. Об этом пишет The Hill.

По мнению экспертов издания, Россия и США имеют общие интересы, которые связаны с нераспространением ядерного оружия в мире.

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Как отмечается, в настоящее время ядерная угроза в мире велика из-за плохих отношений между Вашингтоном и Москвой.

По словам экспертов, в частности, существует опасность катастрофы связанной с применением ядерного оружия из-за кибератак.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном любые вопросы кибербезопасности.