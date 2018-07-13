Названы основные темы встречи Путина и Трампа

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что лидеры России и США в ходе своей встречи в Хельсинки 16 июля обсудят текущее состояние и перспективы отношений между двумя странами, а также еще ряд тем, передает РИА «Новости».

«Мы готовы рассмотреть буквально все ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня. Центральной темой разговора, разумеется, будут текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений», — сказал Ушаков.

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Помимо этого, президент России Владимир Путин и президента США Дональд Трамп могут обсудить односторонний выход США из иранской ядерной сделки и продолжающийся кризис в Сирии.

«Предполагается, что лидеры также затронут проблематику Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, в том числе в контексте размещения Соединенными Штатами на базе ПРО в Румынии пусковых установок, способных захватить не только перехватчики, но и ударные ракеты «Томагавк», — добавил Ушаков.

Кроме этого, Ушаков отметил, что Путин и Трамп могут обсудить аресты россиян в третьих странах по запросу американской стороны, а также позицию США по противодействию «Северному потоку-2» и урегулирование ситуации в КНДР.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал спросить у Путина о якобы имевшем место вмешательстве в выборы в США.