СМИ: Трамп может попросить Путина помочь с КНДР

Во время саммита в Хельсинки 16 июля президент США Дональд Трамп может обратиться к президенту России Владимиру Путину за помощью в процессе по денуклеаризации КНДР, сообщает CNBC со ссылкой на мнение эксперта.

Трамп надеется задействовать «стратегические рычаги Москвы» над Северной Кореей, поэтому, вероятно, во время встречи они обсудят ситуацию на Корейском полуострове, говорится в материале.

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Американский президент «абсолютно» точно обратится к Путину за помощью в этом вопросе, считает эксперт из филадельфийского Института внешнеполитических исследований Бенджамин Зильберштейн. По его словам, Трамп может попросить российского президента сохранить санкции в отношении Пхеньяна.

Россия ввела санкции против КНДР в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН в октябре 2017 года.

Для успеха Трампа, отмечает CNBC, Вашингтону крайне важно сохранить давление на Cеверную Корею, чего не желают в Пекине и Москве, объясняет эксперт.

В материале отмечается, что экономическое влияние России на КНДР незначительно, в сравнении с Китаем, но Москва по-прежнему обладает некоторым влиянием из-за укоренившихся торговых и культурных отношений.

Ранее США призвали Россию и Китай прервать поставки топлива в КНДР.