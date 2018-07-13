Песков анонсировал пресс-конференцию Путина и Трампа

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков анонсировал пресс-конференцию по результатам встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что совместно коммюнике не является обязательным атрибутом встречи.

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«Совместная пресс-конференция двух президентов будет. И нет, совместное коммюнике не является обязательным атрибутом подобных встреч. Заявления по итогам саммита будут сделаны непосредственно двумя президентами», — сказал Песков.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля.

Ранее сообщалось, что Финляндия вводит временный контроль на внутренних границах с ЕС, чтобы усилить безопасность перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.