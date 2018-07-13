Трамп заявил о сохранении отношений с Россией после инцидентов с «Новичком»

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен отменять встречу с российским коллегой Владимиром Путиным из-за инцидентов с «Новичком» в британских Солсбери и Эймсбери, ответственность за которые власти Великобритании возложили на Россию. Об этом он сказал в интервью таблоиду The Sun.

«Я думаю, что ладить с Китаем, ладить с Россией — это хорошая вещь», — сказал Трамп, когда его спросили, какое влияние на его отношение к России оказали инциденты с использованием отравляющего вещества «Новичок».

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16 июля в Хельсинки пройдет саммит Трампа и Путина. Эта встреча станет первым саммитом глав государств с момента избрания Трампа.

Ранее Трамп заявлял, что встреча с Путиным может стать «самой легкой».