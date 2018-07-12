Госдеп: Помпео встретится с Лавровым в Хельсинки

Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что госсекретарь США Майк Помпео проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Хельсинки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Помпео будет сопровождать президента США Дональда Трампа во время его поездки в столицу Финляндии, где он встретится с российским президентом Владимиром Путиным.

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Она также добавила, что Помпео намерен встретиться с Лавровым в ходе визита в Хельсинки.

Науэрт подчеркнула, что госсекретарь США рассчитывает обсудить с главой МИД России широкий круг вопросов по американо-российским отношениям.

При этом Помпео также проведет встречу с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.

Ранее Помпео назвал главные темы переговоров Трампа и Путина в Хельсинки.