Захарова назвала нонсенсом слова об отказе Москвы сотрудничать по делу Скрипаля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что заявления об отказе Москвы сотрудничать с Лондоном по делу Скрипаля и инциденту в Эймсбери является нонсенсом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, по делу Скрипаля правительству Великобритании было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию.

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Она также подчеркнула, что британские власти «оставляли это все без реакции».

Захарова добавила, что МИД планирует опубликовать часть данных нот.

Ранее Захарова заявила, что британские политики используют трагедию с отравлением двух граждан Великобритании в Эймсбери в своих целях.