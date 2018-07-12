Захарова назвала нонсенсом слова об отказе Москвы сотрудничать по делу Скрипаля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что заявления об отказе Москвы сотрудничать с Лондоном по делу Скрипаля и инциденту в Эймсбери является нонсенсом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, по делу Скрипаля правительству Великобритании было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию.

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Она также подчеркнула, что британские власти «оставляли это все без реакции».

Захарова добавила, что МИД планирует опубликовать часть данных нот.

Ранее Захарова заявила, что британские политики используют трагедию с отравлением двух граждан Великобритании в Эймсбери в своих целях.