Захарова прокомментировала ситуацию вокруг инцидента в Эймсбери

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские политики используют трагедию с отравлением двух граждан Великобритании в Эймсбери в своих целях. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Россия считает недопустимыми высказывания политиков и журналистов Британии, которые «цинично использовали трагическую смерть женщины для продвижения собственных интересов».

Реклама

Она также выразила свои соболезнования родным и близким погибшей после отравления в Эймсбери.

Ранее сообщалось, что минобороны Британии обвинило Россию в гибели гражданки страны от «Новичка».

Как отмечалось, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия якобы совершила атаку в Эймсбери.