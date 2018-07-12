В Совфеде связали слова Тимошенко про «мощную армию» с выборами

Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал последние слова Тимошенко, передает НСН.

«Если бы Тимошенко была глубоким государственным человеком, желала бы не только власти, но и хорошего Украине, она бы говорила о том, что надо в кратчайшие сроки улучшить отношения с Россией.

Реклама

Только в этом случае Украина имеет единственный шанс стать цивилизованным государством. Сейчас заявление Тимошенко — это заявление, сделанное в предвыборной ситуации.

Оно ориентировано на избирателя, хотя избиратели на Украине на сегодняшний день в чём-то начинают разбираться и понимают, что отношения с Россией надо улучшать», — заключил Цеков.

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, как Киев должен вернуть Крым. По её словам, для этого стране нужно создавать мощную армию и придерживаться в переговорах Будапештского меморандума. При этом Украина, по мнению лидера партии, не должна допускать разделения вопроса Крыма и Донбасса, сообщает RT.