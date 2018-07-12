Великобритания потратит около $10 млн на обеспечение безопасности к приезду Трампа

Полиция Великобритании усилит свои ряды во время визита президента США Дональда Трампа из-за возможных протестных акций, сообщает SkyNews.

Трампу, вероятно, придется отказаться от поездки в центральный Лондон, где сосредоточены основные силы демонстрантов. Вместо этого 12 и 13 июля президент Соединенных штатов посетит Бленхеймский дворец, летнюю резиденцию британского премьер-министра Чекерс и Виндозрский замок.

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Затраты на операцию по обеспечению безопасности оцениваются в £8-10 млн ($10-13 млн).

«Практически все полицейские подразделения в Англии и Уэлсе предоставили своих сотрудников и ресурсы для обеспечения безопасности во время президентского визита», — сказал помощник начальника полиции Крис Шид из Национального центра полицейского управления.

Многие офицеры берут выходные для сверхурочной работы, связанной с визитом Трампа. Власти предупреждают, что это может вызвать трудности у их коллег, оставшихся на местах.

Ранее президент Трамп раскритиковал проводимую Германией политику.