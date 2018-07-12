Захарова заступилась за Трампа после критики экс-посла США в России Макфола

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала бывшего американского посла на территории России Майкла Макфола подумать об ущербе, который он нанес российско-американским отношениям. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

Комментируя критику Макфола в адрес американского лидера Дональда Трампа, Захарова напомнила, что в США – демократия, а Трамп говорил о своей стратегии в отношении НАТО в предвыборной кампании, и за его идеи проголосовали американцы.

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«Лучше бы Макфол подсчитал, какой ущерб лично он нанес российско-американским отношениям, находясь на должности посла США в России, предполагающей выполнение противоположной задачи», — заявила Захарова.

Она добавила, что такое «целенаправленное вредительство» не отвечает интересам американцев.

Ранее Макфол прокомментировал выступление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на саммите НАТО. По его словам, Трамп за полтора года своего президентства принес НАТО больше вреда, чем СССР и Россия за 70 лет.