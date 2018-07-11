Трюдо рассказал, на что не хватит времени в ходе саммита НАТО

У союзников президента США Дональда Трампа по НАТО будет мало времени для его «пророссийских размышлений» во время ежегодного саммита Североатлантического альянса в Брюсселе, сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом сообщает CTV News.

Канадский премьер отметил, что саммит НАТО станет возможностью для всех членов альянса подтвердить свою приверженность организации, продемонстрировать, что она действительно важна и актуальна. Помимо этого, Трюдо сказал, что «с нетерпением ждет возможности поговорить с президентом США Дональдом Трампом». По его словам, НАТО усилит вопрос «российской угрозы» во время общения с Трампом.

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Двухдневный саммит НАТО в Брюсселе стартует 11 июля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его «самой легкой» встречей во время поездки в Европу на этой неделе может стать встреча с президентом России Владимиром Путиным.