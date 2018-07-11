Пенс рассказал, с каким настроем Трамп отправился на встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп встретится с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы найти пути для совместной работы. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox News.

«Президент ясно дал понять, что у нас есть конкурирующие интересы... но нам нужно найти способ работать вместе в сферах общих интересов для нахождения долгосрочного решения в Сирии», — сказал Пенс.

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По его словам, между двумя странами существуют и другие спорные вопросы.

«Президент Трамп говорил много раз: он верит в переговоры. Он верит в том, что нужно вместе с другими лидерами сесть и решить, есть ли пути, по которым мы можем достигнуть прогресса во взаимоотношениях», — добавил вице-президент США.

Пенс подчеркнул, что Трамп надеется провести саммит с участием российского лидера в том же духе.

Ранее Трамп рассказал о приготовленном подарке для Путина.