Госдеп: Иран использует свои посольства для планирования терактов

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран использует свои дипломатические представительства для планирования терактов в Европе. Об этом сообщает US News&World Report со ссылкой на интервью Помпео Sky News Arabia.

«Только на прошлой неделе в Европе были арестованы иранцы, которые планировали теракт в Париже. Мы уже видели это враждебное поведение в Европе», — подчеркнул госсекретарь.

Реклама

Он отметил, что подобные действия будут «дорого стоить» Ирану.

Иранский дипломат был задержан в Германии, после того, как полиция задержала пару выходцев из Ирана, в машине которых было обнаружено большое количество взрывчатых веществ.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил отсутствие провокаций Ирана в отношении американских военных кораблей.