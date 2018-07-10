Госдеп: Иран использует свои посольства для планирования терактов
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран использует свои дипломатические представительства для планирования терактов в Европе. Об этом сообщает US News&World Report со ссылкой на интервью Помпео Sky News Arabia.
«Только на прошлой неделе в Европе были арестованы иранцы, которые планировали теракт в Париже. Мы уже видели это враждебное поведение в Европе», — подчеркнул госсекретарь.
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Он отметил, что подобные действия будут «дорого стоить» Ирану.
Иранский дипломат был задержан в Германии, после того, как полиция задержала пару выходцев из Ирана, в машине которых было обнаружено большое количество взрывчатых веществ.
Ранее президент США Дональд Трамп отметил отсутствие провокаций Ирана в отношении американских военных кораблей.