Трамп назвал Джонсона другом и высказался по поводу будущего Мэй
Президент США Дональд Трамп заявил, что только народ Великобритании может решать, останется ли у власти премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает Reuters.
«Это решать людям. Я с ней нахожу общий язык очень хорошо, у нас очень хорошие отношения», — сказал Трамп перед тем, как отправится в свою недельную поездку по Европе.
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Трамп также прокомментировал отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел страны и назвал его своим другом.
Ранее сообщалось, что Мэй в письме Джонсону призналась, что была удивлена его решением покинуть пост.
На место Джонсона был назначен экс-глава минздрава Джереми Хант.