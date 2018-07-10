В Кремле понадеялись на «политическое просветление» Британии после ухода Джонсона

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет «вразумительных разъяснений или аргументов» от Британии по отравлениям в английских Солсбери и Эймсбери, в которых британские власти обвиняют российскую сторону. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков отметил, что президент России Владимир Путин считает необходимым «перевернуть страницу» в отношениях двух стран, которые испортились после инцидента в Солсбери, где, предположительно, нервно-паралитическим веществом были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британия считает, что к инциденту причастна Россия, российские власти обвинения опровергают. В понедельник, 9 июля, Британия возложила ответственность на Россию за еще один инцидент с «Новичком».

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Песков посчитал, что отношения между странами могут измениться после отставки министра иностранных дел Бориса Джонсона. По его словам, в Кремле ожидают «политического просветления» от британских властей.

«Безусловно, мы можем оценивать министров других стран, только исходя из критериев, какой вклад они внесли в развитие и расширение двусторонних отношений этой страны с Россией», — сказал Песков.

По его мнению, вклад Джонсона в отношения стран оказался «весьма и весьма скромным».