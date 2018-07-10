В Кремле прокомментировали разногласия между членами НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разногласия между членами НАТО не являются делом России, в то время как Москва сохраняет скромный уровень взаимодействия с альянсом, передает РИА «Новости».

«Эти не наше дело. Это дело членов этого альянса. Наше отношение к НАТО хорошо известно. Это продукт эпохи холодной войны и конфронтации холодной войны. Это альянс, который был сконструирован для целей и во имя конфронтации. Безусловно, это наше отношение зиждется на таком понимании», — сказал Песков.

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Он также отметил, что отношение к альянсу остается неизменным, так как действия НАТО в долгосрочной перспективе, такие как экспансия военной инфраструктуры в сторону границ России, «подтверждают суть альянса».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп раскритиковал входящие в НАТО страны в преддверии саммита.