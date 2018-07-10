NYT: отставка Джонсона может привести к более разумному решению по Brexit

Отставка министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона может облегчить премьер-министру Терезе Мэй достижение более разумного соглашения в рамках Brexit, пишет американская газета The New York Times.

NYT отмечает, что время на исходе: Великобритания официально выйдет из Европейского союза (ЕС) в марте 2019 года, но для того, чтобы выход не стал полной катастрофой для страны, должен быть согласован широкий круг вопросов уже к октябрю. Кроме того, сделка по Brexit нуждается в одобрении британского парламента и 27 членов ЕС, поясняет газета.

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Если после отставок в правительстве Британии Терезе Мэй удастся пережить «последующий шторм», то ей больше не придется угождать партии Тори (Консервативная партия Великобритании), которые идеологически выступают против соблюдения всех законов и правил Евросоюза.

Тем не менее, здравый смысл приветствуется в политической борьбе, он повысил вероятность продления срока Brexit и даже надежды на новый референдум, добавляет NYT.

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск допустил отказ от Brexit после отставок министров в Британии.