«Уралвагонзавод» подтвердил назначение Холманских

Освобожденный от должности полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских был назначен председателем совета директоров «Уралвагонзавода», передает РИА «Новости».

«Да, мы подтверждаем назначение», — ответили в пресс-службе завода на вопрос о назначении Холманских.

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Холманских занимал должность руководителя танко-сборочного цеха на «Уралвагонзаводе» до 2012 года. Президент России Владимир Путин 26 июня подписал указ об освобождении Игоря Холманских от должности полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о причинах отставки Холманских.