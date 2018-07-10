Порошенко призвал «запечатать» часть украинско-российской границы
Украинский лидер Петр Порошенко заявил о необходимости «запечатать» неконтролируемую часть российско-украинской границы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, с таким заявлением президент Украины выступил после окончания переговоров с руководством Евросоюза в Брюсселе.
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«Я считаю, что единственный путь изменить ситуацию — это запечатать неконтролируемую часть украинско-российской границы и обеспечить выполнение минских соглашений», — сказал Порошенко.
Он добавил, что российская сторона должна согласиться на размещение в регионе многонациональной миротворческой операции под мандатом ООН, которая будет находиться в том числе и на Донбассе.
Ранее сообщалось, что украинская сторона нашла «суперход» для вступления в НАТО.