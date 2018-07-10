В МИД России назвали обвинения в гибели британки от «Новичка» «старой доброй мантрой»

В МИД России дали комментарий после того, как глава минобороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон заявил о причастности российской стороны к смерти отравившейся «Новичком» в Эймсбери британки. Об этом сообщается в англоязычном твиттере ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что подобные заявления являются «старой доброй мантрой» на тему «это сделали русские».

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«Может, вы займетесь чем-то новым? Например, перейдете к должному и тщательному расследованию случившегося?» — говорится в заявлении.

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сказал, что российская сторона совершила атаку на территории Британии в Эймсбери, которая привела к смерти гражданина страны.