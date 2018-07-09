Офис Мэй: премьер будет бороться с попытками оспорить ее лидерство

Официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщил, что британский премьер будет бороться с любыми попытками оспорить ее лидерство, передает Reuters.

«Да», — ответил представитель офиса на соответствующий вопрос.

Он также оспорил заявление о кризисе в британском правительстве после отставки двух ключевых министров.

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Ранее сообщалось, что кот Ларри, главный мышелов резиденции премьер-министра Британии, прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Газета.Ru» следит за реакцией на отставку Джонсона в режиме онлайн.