Офис Мэй: премьер будет бороться с попытками оспорить ее лидерство

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на Даунинг-стрит в Лондоне, 21 февраля 2018 года Frank Augstein/AP

Официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщил, что британский премьер будет бороться с любыми попытками оспорить ее лидерство, передает Reuters.

«Да», — ответил представитель офиса на соответствующий вопрос.

Он также оспорил заявление о кризисе в британском правительстве после отставки двух ключевых министров.

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Ранее сообщалось, что кот Ларри, главный мышелов резиденции премьер-министра Британии, прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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