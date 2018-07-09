Порошенко призвал «запечатать» часть границы с Россией

Украинский президент Петр Порошенко заявил о необходимости «запечатать» неконтролируемую часть границы России и Украины, передает РИА «Новости».

«Я считаю, что единственный путь изменить ситуацию — это запечатать неконтролируемую часть украинско-российской границы и обеспечить выполнение минских соглашений. Москва должна согласиться на размещение под мандатом ООН многонациональной миротворческой операции на всей территории Донбасса, включая неконтролируемую часть границы с Россией», — сказал Порошенко.

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С этим заявлением украинский глава государства выступил по итогам переговоров с руководством ЕС в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что на Украине придумали «суперход» для вступления в НАТО.