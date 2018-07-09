Главный мышелов премьера Британии прокомментировал отставку Джонсона

Кот Ларри, главный мышелов резиденции премьер-министра Британии, в своем твиттере прокомментировал отставку министра иностранных дел страны Бориса Джонсона.

«В этот момент неясности для правительства я хочу удостоверить вас всех, что я никуда не собираюсь: я на удобном местечке, так что нет никаких шансов, что я его покину», — написал Ларри.

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Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала в фейсбуке отставку Бориса Джонсона.

«Газета.Ru» следит за реакцией на отставку Джонсона в режиме онлайн.