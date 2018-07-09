Захарова: Джонсон не захотел оставаться в дырявой шлюпке Мэй

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала в фейсбуке отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел Великобритании.

«Помните, мы говорили о том, что вся эта грязная многокомпонентная интрига плачевно закончится для правительства Т. Мэй? Пожалуйста. Оставаться в этой дырявой шлюпке не захотел даже британский король политической эксцентрики», — написала Захарова.

Реклама

Он также подчеркнула, что отравление в Эймсбери — «уже не шутки для члена британского правительства», так как речь идет не об отравлении российских граждан, а о смерти гражданки Великобритании.

«Борис Джонсон подал в отставку. Учитывая его лирический склад и любовь к русской литературе, вспомнились строки «не вынесла душа поэта», которые хочется завершить на слове «позора», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что с отставкой Джонсона «все отчетливее проступают контуры правительственного кризиса».