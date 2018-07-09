Минобороны Британии обвинило Россию в гибели гражданки страны от «Новичка»

Россия совершила атаку на территории Британии в Эймсбери, которая привела к смерти гражданина страны, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, передает Reuters.

«Простая реальность в том, что Россия совершила атаку на территории Британии, которая привела к смерти гражданина Британии», — сказал Уильямсон.

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Он также подчеркнул, что уверен в том, что мир объединится с британской стороной в осуждении этого факта.

Ранее СМИ писали, что в Эймсбери началось расследование убийства после смерти женщины от «Новичка». В посольстве России сообщили, что Москва рассматривает отравления в Британии как провокацию.