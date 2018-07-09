Захарова: усиливаются подозрения в насильственной изоляции Скрипалей

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона обеспокоена тем, в каком состоянии находятся пострадавшие в результате отравления в Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, передает РИА «Новости».

«В целом налицо нарушение Лондоном соответствующих положений Венской конвенции о консульских сношениях 1963 г. и двусторонней Консульской конвенции 1965 г. Такая линия поведения усиливает наши подозрения в том, что Скрипали либо насильственно изолированы британскими властями, либо их состояние не соответствует тому, что говорится официально», — сказала Захарова.

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Она также рассказала о том, что представители британского внешнеполитического ведомства игнорируют требования о предоставлении консульского доступа к россиянам, а также «сугубо формально» реагируют на обращения российской стороны.

Ранее сообщалось, что в больнице британского Солсбери умерла 44-летняя Дон Стерджесс, пострадавшая от отравления нервно-паралитическим агентом класса «Новичок».